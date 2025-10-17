Уфа музыкальная: новинки от Pizza, Thomas Mraz и Obrazkobra

В эту пасмурную пятницу грустим за просмотром ностальгического клипа и разгоняем настроение уфимским хип-хопом.
Сергей «Пицца» Приказчиков рассказал о том, как родилась его самая любимая песня – Let it be, в клипе на которую снялся его отец.
«Однажды рано утром, часов в шесть, меня резко подбросила с кровати идея. Песня, написаная уже почти полностью, ждала второго куплета. А что если написать его от лица папы?
Когда я его написал (минут через 20), меня трясло. Я представлял, что это говорит мой папа, и ясно видел перед собой его старый подъезд и соседей. Двор, в котором я родился и вырос. Мы сняли папу в клипе».
12+
Алмас Thomas Mraz выпустил следующий сингл с грядущего альбома «7 пятниц» – «Мисс Октябрь».
Это лиричный и эмоциональный трек, записанный в режиме фристайла, о нежных чувствах к девушке, которая ассоциируется с самым романтичным месяцем осени.
Послушать его можно в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», Deezer и «МТС Музыке» – ссылки тут.
«7 пятниц» будет продолжением альбома Thomas Mraz «9 воскресений». В течение семи пятниц, каждые две недели, начиная с сентября и заканчивая декабрем 2025 года, Томас будет выпускать по синглу. Каждый из этих семи треков – это не просто песня, а самостоятельная глава большой истории с собственной обложкой.
18+
Еще один талантливый уфимец – Эмиль Obrazkobra дропнул трек «Останкино» с характерным ядовитым флоу. В нем Эмиль рассказывает про тернистый путь музыканта.
Послушать трек можно в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», Deezer, iTunes и «МТС Музыке» –держите ссылки.
18+
Комментарии (0)