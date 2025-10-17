Уфа музыкальная: новинки от Pizza, Thomas Mraz и Obrazkobra

Сергей «Пицца» Приказчиков рассказал о том, как родилась его самая любимая песня – Let it be, в клипе на которую снялся его отец.

«Однажды рано утром, часов в шесть, меня резко подбросила с кровати идея. Песня, написаная уже почти полностью, ждала второго куплета. А что если написать его от лица папы?

Когда я его написал (минут через 20), меня трясло. Я представлял, что это говорит мой папа, и ясно видел перед собой его старый подъезд и соседей. Двор, в котором я родился и вырос. Мы сняли папу в клипе».

12+