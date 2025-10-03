Thomas Mraz выпустил трек «Голод»

Алмас выпустил второй сингл с грядущего альбома «7 пятниц» – «Голод». Первый слушали неделю назад – он получил название «Дождь» и многим покажется знакомым.

Слушаем в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», Deezer и «МТС Музыке» – ссылки тут.

«7 пятниц» будет продолжением альбома Thomas Mraz «9 воскресений». В течение семи пятниц, каждые две недели, начиная с сентября и заканчивая декабрем 2025 года, Томас будет выпускать по синглу. Каждый из этих семи треков – это не просто песня, а самостоятельная глава большой истории с собственной обложкой.

18+