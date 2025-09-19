Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

Уфа музыкальная: новинки от Pizza, Thomas Mraz и Burova

В эти солнечную пятницу и грядущие выходные слушаем талантливых уфимцев с очень неожиданными треками.

vk.com/zatochka_rap

Самый неожиданный фит недели в России: Сергей «Пицца» Приказчиков выпустил совместную работу с парнями из «Заточки».

Песня, впрочем, в стиле Сергея мелодичная и сразу западает в душу.

Слушаем в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке и «Звуке» – все ссылки тут.

18+

vk.com/thomasmraz

Алмас Thomas Mraz дропнул первый сингл с грядущего альбома «7 пятниц» – «Дождь».

И если он покажется вам знакомым, то не покажется: это современная интерпретация легендарного медляка из начала нулевых от «Босиком по солнцу».

Слушаем в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», Deezer и «МТС Музыке» – ссылки тут.

«7 пятниц» будет продолжением альбома Thomas Mraz «9 воскресений». В течение семи пятниц, каждые две недели, начиная с сентября и заканчивая декабрем 2025 года, Томас будет выпускать по синглу. Каждый из этих семи треков – это не просто песня, а самостоятельная глава большой истории с собственной обложкой.

18+

vk.com/annburovann

Уфимская исполнительница Анна Бурова (Burova) выпустила песню «Я ветер» – мантру, напоминающую о единстве, свободе и любви.

«В ней исчезают границы между человеком и вселенной: слова звучат как напоминание о том, что мы все связаны друг с другом и с планетой», – говорится в анонсе.

Послушать можно в «Яндекс Музыке», VK Музыке, Spotify и Apple Music – держите ссылки.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: