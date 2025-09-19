Уфа музыкальная: новинки от Pizza, Thomas Mraz и Burova

В эти солнечную пятницу и грядущие выходные слушаем талантливых уфимцев с очень неожиданными треками.
Самый неожиданный фит недели в России: Сергей «Пицца» Приказчиков выпустил совместную работу с парнями из «Заточки».
Песня, впрочем, в стиле Сергея мелодичная и сразу западает в душу.
Слушаем в Spotify, Apple Music, «Яндекс Музыке», VK Музыке и «Звуке» – все ссылки тут.
Алмас Thomas Mraz дропнул первый сингл с грядущего альбома «7 пятниц» – «Дождь».
И если он покажется вам знакомым, то не покажется: это современная интерпретация легендарного медляка из начала нулевых от «Босиком по солнцу».
Слушаем в Spotify, Apple Music, iTunes, «Яндекс Музыке», VK Музыке, «Звуке», Deezer и «МТС Музыке» – ссылки тут.
«7 пятниц» будет продолжением альбома Thomas Mraz «9 воскресений». В течение семи пятниц, каждые две недели, начиная с сентября и заканчивая декабрем 2025 года, Томас будет выпускать по синглу. Каждый из этих семи треков – это не просто песня, а самостоятельная глава большой истории с собственной обложкой.
Уфимская исполнительница Анна Бурова (Burova) выпустила песню «Я ветер» – мантру, напоминающую о единстве, свободе и любви.
«В ней исчезают границы между человеком и вселенной: слова звучат как напоминание о том, что мы все связаны друг с другом и с планетой», – говорится в анонсе.
Послушать можно в «Яндекс Музыке», VK Музыке, Spotify и Apple Music – держите ссылки.
