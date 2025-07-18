AY YOLA выпустили песню и клип Ural Vasyaty

Группа выпустила песню и клип Ural Vasyaty. Послушать ее можно в Spotify, «Яндекс Музыке», VK Музыке, iTunes, «Звуке» и «МТС Музыке» – держите ссылки.

В AY YOLA Ural Vasyaty назвали одной из ключевых песен альбома, так как она несет особый смысл.

«После долгих битв с дивами и змеями, израненный и обессиленный, Урал-батыр находит святой источник – "Яншишмэ", воду, дарующую жизнь. Он знает: в этой воде – бессмертие. Люди просят его испить живую воду, чтобы жить вечно и продолжать защищать землю. Но дивы и змеи, лишенные силы, прячутся в озере – он решает уничтожить их навсегда и выпивает темные воды вместе с ними.

Зло разъедает его изнутри, но он не отступает. В последний миг, держа в руках рог с живой водой "Яншишмэ", Урал-батыр делает могучий глоток… не для себя. Он не выбирает вечную жизнь. Он орошает землю и народ – оживляет засохшие поля, пробуждает род, наполняет сердца потомков силой и надеждой. Горы покрываются зеленью, цветы распускаются, поют птицы — жизнь возвращается.

Это ключевой момент. Урал-батыр жертвует собой, отказывается от бессмертия ради своей родной земли, передавая мудрость и силу будущим поколениям. Он оставляет потомкам завет: в крови каждого живет капля вечности, и пусть каждое поколение помнит об этом», – говорится в анонсе песни.

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Фото на обложке: соцсети AY YOLA