«Лауд» выпустили альбом «Электрическая Музыка»

Альбом получил название «Электрическая Музыка», по которому уже можно понять, что будет «под обложкой».

В релизе девять треков. Ищем в Bandcamp, «VK Музыке», Spotify, SoundCloud, «Яндекс Музыке», «МТС Музыке», Apple Music и «Звуке» – ссылки тут.

Это первый крупный релиз группы в 2025 году. Под конец прошлого года они выпустили «ТанецГолосЗвук 4», насчитывающий 10 треков, в том числе совместные с Тосей Чайкиной и DJ Stonik1917.

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