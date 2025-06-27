Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

«Лауд» выпустили альбом «Электрическая Музыка»

Солнца нет за окном, но оно есть в душе – и новый танцевальный альбом от уфимского трио электронщиков «Лауд» поможет ему разгореться.

vk.com/loudhouse

Альбом получил название «Электрическая Музыка», по которому уже можно понять, что будет «под обложкой».

В релизе девять треков. Ищем в Bandcamp, «VK Музыке», Spotify, SoundCloud, «Яндекс Музыке», «МТС Музыке», Apple Music и «Звуке» – ссылки тут.

Это первый крупный релиз группы в 2025 году. Под конец прошлого года они выпустили «ТанецГолосЗвук 4», насчитывающий 10 треков, в том числе совместные с Тосей Чайкиной и DJ Stonik1917.

18+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: