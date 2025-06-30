AY YOLA дадут бесплатный концерт в Уфе

17 июля город будет праздновать 100-летие со дня основания ОДК-УМПО. Согласно указу президента РФ Владимира Путина праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею предприятия, пройдут на федеральном уровне.

В 17:00 состоится выступление авторов вирусного трека Homay – группы AY YOLA в полном составе: будут Руслан Шайхитдинов, его дочь Адель и Ринат Рамазанов.

В 18:00 развлекать гостей будет пилотажная группа «Русские Витязи» – единственная в мире команда, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель».

В 19:00 начнется концерт Александра Маршала.

Ведущим вечера выступит Алексей Егоров (телеканал «Звезда»).

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