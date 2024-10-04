Thomas Mraz выпустил трек LoLo

Трек «Мото» уже доступен в YouTube Music, Apple Music, Spotify, «Яндекс Музыке», «Звуке», VK Музыке, «МТС Музыке», все ссылки тут.

Что любопытно, этот трек был написан в 2022 году в Калининграде во время работы над делюкс-версией альбома Future Flashbacks, но так и остался демкой. Весной 2024 года работа над ним возобновилась, и окончательную форму песня приобрела под руководством музыкального продюсера Феликса Котло.

В апреле этого года Алмас залетел на альбом Boris Redwall – Fantasy: его вокал можно услышать в треке Allin.

Недавно мы писали о том, что Thomas Mraz и Boulevard Depo приняли участие в записи аудиосборника рассказов Леонида Андреева.

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