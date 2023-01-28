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Музыка

«ДДТ» выпустят несколько песен и клипов весной

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Юрий Шевчук и группа «ДДТ», недавно выпустившие вторую часть альбома «Творчество в пустоте», рассказали о том, чем для них начался 2023 год.

Автор фото: Дмитрий Строц

«Здравствуйте, дорогие друзья! В ближайшие дни мы заканчиваем сбор заказов на пластинку "Творчество в пустоте – 2". Мы постарались подготовить достойное оформление винила, компакт-дисков, кассет. Надеемся, мы вас не разочаруем.

В данный момент пишем новые песни, снимаем клипы, в общем – работаем. Ждите новые релизы уже этой весной. Благодарим вас за поддержку! Для нас это важно и ценно», – сообщили в группе.

В декабре 2022 года вышла песня «ДДТ» – «Стая» и клип на нее за авторством Александра Котта, который снял такие фильмы, как «Брестская крепость» (2010), «Подсадной» (2010) и «Елки 2» (2011).

Люди:
Юрий Шевчук

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