«ДДТ» выпустят несколько песен и клипов весной

«Здравствуйте, дорогие друзья! В ближайшие дни мы заканчиваем сбор заказов на пластинку "Творчество в пустоте – 2". Мы постарались подготовить достойное оформление винила, компакт-дисков, кассет. Надеемся, мы вас не разочаруем.

В данный момент пишем новые песни, снимаем клипы, в общем – работаем. Ждите новые релизы уже этой весной. Благодарим вас за поддержку! Для нас это важно и ценно», – сообщили в группе.

В декабре 2022 года вышла песня «ДДТ» – «Стая» и клип на нее за авторством Александра Котта, который снял такие фильмы, как «Брестская крепость» (2010), «Подсадной» (2010) и «Елки 2» (2011).