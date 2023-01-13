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Музыка

Glebasta Spal выпустил трек Rokk

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«Я замешал себе деньги на счет – это праздник»: накануне Старого Нового года Glebasta Spal добавит немного хаотичного экспериментального звука вашим выходным.

Фото: glebastaspal@dcw

Трек Rokk уже доступен в Apple Music, Spotify, YouTube, «Яндекс Музыке» и Deezer, все ссылки тут.

Glebasta Spal – это уроженец Уфы Глеб Решетнев из объединения Dopeclvbworld.

В октябре прошлого года он выпустил EP Prequel, в котором мы услышали фиты с Gone.Fludd и Padillion. Еще месяцем ранее состоялся релиз альбома Progress Noize из 13 треков, записанных при участии музыкального продюсера из Санкт-Петербурга SP4K.

В Уфе Глеб учился в одной школе с небезызвестным Basic Boy и с детства увлекался музыкой. Вместе они начали заниматься творчеством, после чего присоединились к тусовке i61, которая тогда называлась Dopeclvb. В те времена в нее входил и Thomas Mraz.

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