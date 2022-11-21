Более половины тиража альбома «ДДТ» – «Творчество в пустоте – 2» уже раскуплено по предзаказу

Как сообщили 21 ноября в группе, осталось меньше половины тиража нового альбома. На сегодняшний день раскуплено более 50% пластинок, 60% компакт-дисков, около 50% аудиокассет и эксклюзивных футболок.

Тираж ограничен и расширять его пока не собираются. На сегодняшний день поклонники внеси почти 9,4 млн рублей, сбор предварительных заказов на винил, CD и т.д. будет завершен 31 января.

Как ожидается, отправка футболок начнется в феврале, винил будет готов в конце февраля и тогда же начнется отправка первых партий (кроме тех, на которые нужно будет проставить автографы). В марте весь винил передадут участникам предзаказа.