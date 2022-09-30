«ДДТ» выпустили альбом «Творчество в пустоте – 2»

«В альбом вошли в основном лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Это часть нашей большой работы над новой программой "Эволюция". Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет», – говорится в анонсе группы.

На стриминговых платформах «Творчество в пустоте – 2» появится шестого октября.

На платформе Planeta.ru, можно заказать копию цифровую, на аудиокассете, CD или на виниле с автографом или без. Также там доступны новые постеры.

Сбор на платформе был запущен шестого сентября, на сегодняшний день фанаты раскупили товаров на сумму более семи миллионов рублей. Копия альбома на виниле точно станет дефицитом.