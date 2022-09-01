Kurt92 анонсировал новый альбом и выступление в Уфе

Рэпер Kurt92 готовится навести шороху вместе с United: в планах – шумный концерт в Уфе и неожиданный альбом, который выйдет уже через несколько дней.
vk.com/kurt92kurt92
Альбом, название которого пока неизвестно, записан при участии саунд-продюсера из Санкт-Петербурга Lunar Vision. В нем будет девять треков и выйдет он девятого сентября.
Lunar Vision, как и Kurt92, входит в объединение United и работал с такими музыкантами, как Oxxxymiron, Pharaoh, Yanix, Thrill Pill, Loqiemean, Obladaet и Lizer.
Тогда же, девятого сентября, в Уфе состоится совместное выступление участников United: будут Kurt92, Tru47 и Heartsnow, полный состав – на афише.
Начало – в 18.00 и 23.00, место держат в секрете.
Комментарии (0)