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Музыка

Kurt92 анонсировал новый альбом и выступление в Уфе

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Рэпер Kurt92 готовится навести шороху вместе с United: в планах – шумный концерт в Уфе и неожиданный альбом, который выйдет уже через несколько дней.

vk.com/kurt92kurt92

Альбом, название которого пока неизвестно, записан при участии саунд-продюсера из Санкт-Петербурга Lunar Vision. В нем будет девять треков и выйдет он девятого сентября.

Lunar Vision, как и Kurt92, входит в объединение United и работал с такими музыкантами, как Oxxxymiron, Pharaoh, Yanix, Thrill Pill, Loqiemean, Obladaet и Lizer.

Тогда же, девятого сентября, в Уфе состоится совместное выступление участников United: будут Kurt92, Tru47 и Heartsnow, полный состав – на афише.

Начало – в 18.00 и 23.00, место держат в секрете.

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