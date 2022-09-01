Kurt92 анонсировал новый альбом и выступление в Уфе

Альбом, название которого пока неизвестно, записан при участии саунд-продюсера из Санкт-Петербурга Lunar Vision. В нем будет девять треков и выйдет он девятого сентября.

Lunar Vision, как и Kurt92, входит в объединение United и работал с такими музыкантами, как Oxxxymiron, Pharaoh, Yanix, Thrill Pill, Loqiemean, Obladaet и Lizer.

Тогда же, девятого сентября, в Уфе состоится совместное выступление участников United: будут Kurt92, Tru47 и Heartsnow, полный состав – на афише.

Начало – в 18.00 и 23.00, место держат в секрете.