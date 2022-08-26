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Музыка

Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения совместными фото

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Сегодня, 26 августа, уроженка Уфы певица и продюсер Земфира Рамазанова празднует свое 46-летие.

«С днем рождения, Земфира!!!!» – подписала Рената эти фото в соцсетях.

В середине августа Земфира анонсировала состав концертного тура, в который планировала отправиться сразу после выпуска альбома «Бордерлайн».

Тур целиком пройдет за границей: на карте – Израиль, Австрия, Чехия, Франция, Германия, Великобритания и другие страны, но нет России.

Седьмой по счету студийный альбом Земфиры «Бордерлайн» вышел в феврале прошлого года. Перед этим она пообещала русскоязычным фанатам устроить тур сразу после выпуска альбома.

В феврале текущего года вышло расширенное издание «Бордерлайн – Deluxe Edition». Оно включает в себя 12 песен из оригинального альбома и три дополнительных: это акустические версии песен «Таблетки» и Жди меня», а также cinematic-версия «Камон».

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