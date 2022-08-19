Земфира проведет Borderline Tour 2022 за границей

На карте тура – Израиль, Австрия, Чехия, Франция, Германия, Великобритания и другие страны, но нет России.

Седьмой по счету студийный альбом Земфиры «Бордерлайн» вышел в феврале прошлого года. Перед этим она пообещала русскоязычным фанатам устроить тур сразу после выпуска альбома.

В феврале текущего года вышло расширенное издание «Бордерлайн – Deluxe Edition». Оно включает в себя 12 песен из оригинального альбома и три дополнительных: это акустические версии песен «Таблетки» и Жди меня», а также cinematic-версия «Камон».