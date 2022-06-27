18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Стало известно, сколько Pizza, Сергею Трофимову и «Дискотеке Аварии» заплатили за выступление на «Сердце Евразии»

Поделиться:

Сергей Трофимов и «Дискотека Авария» были хедлайнерами гала-концерта фестиваля «Сердце Евразии», приуроченного ко Дню молодежи.

vk.com/Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Информация о гонорарах артистов появилась на портале госзакупок, заказчик – Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова.

Уфимская группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым получила за выступление 1,12 млн рублей.

Сергей Трофимов – 2,89 млн рублей.

«Дискотека Авария» – 3 млн рублей ровно.

Напомним, что первоначально планировалось, что фестиваль возглавит Дима Билан, однако он не смог приехать.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: