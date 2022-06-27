Стало известно, сколько Pizza, Сергею Трофимову и «Дискотеке Аварии» заплатили за выступление на «Сердце Евразии»

Сергей Трофимов и «Дискотека Авария» были хедлайнерами гала-концерта фестиваля «Сердце Евразии», приуроченного ко Дню молодежи.
vk.com/Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»
Информация о гонорарах артистов появилась на портале госзакупок, заказчик – Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова.
Уфимская группа Pizza во главе с Сергеем Приказчиковым получила за выступление 1,12 млн рублей.
Сергей Трофимов – 2,89 млн рублей.
«Дискотека Авария» – 3 млн рублей ровно.
Напомним, что первоначально планировалось, что фестиваль возглавит Дима Билан, однако он не смог приехать.
Комментарии (0)