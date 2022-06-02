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Музыка

В «ДДТ» посмеялись над очередной отменой концерта в Москве

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Группа «ДДТ» записала обращение к болельщикам по поводу переноса концерта в Москве, который должен был состояться 10 июня 2022 года на стадионе «Открытие Банк Арена».

В ролике, опубликованном в соцсетях, Юрий Шевчук и весь сегодняшний состав группы обращаются к подписчикам под знаменитую музыку из «Деревни дураков»:

«Здравствуйте, друзья! Группа "ДДТ" серьезно подготовилась к концерту в Москве, который должен был пройти 10 июня 2022 года.

Но, к сожалению, наши устроители этого мощнейшего мероприятия не получили разрешения от департамента региональной безопасности города Москвы.

Региональной безопасности... Ну что, могу нас всех поздравить: рок-н-ролл до сих пор для многих опасен, для кого – угадайте с трех раз.

В результате, друзья, мы переносим этот концерт на следующий год. Ура! (Аплодисменты.) Ну что вам сказать... Берегите билеты, они уже станут счастливыми. Всего хорошего, Юрий Шевчук и группа "ДДТ". Всем добра и мира», – говорит Шевчук в видео.

Юрий Шевчук: «Кажется, в России концертная деятельность "ДДТ" подходит к концу»

Люди:
Юрий Шевчук

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