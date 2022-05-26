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В группе «ДДТ» опровергли слухи о том, что они больше не будут давать концерты в России

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После недавнего интервью Юрия Шевчука во многих СМИ появилась информация о том, что якобы он анонсировал прекращение концертной деятельности группы «ДДТ» на территории страны.

Фото: Vasily Petrovsky-Kaminskiy

Ранее мы приводили точную цитату Шевчука. Он сказал это в связи с тем, что сегодня отменяют концерты многих музыкантов, так или иначе не согласных с тем, что происходит в стране.

«Внимание! Разоблачаем фейк: "Юрий Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности "ДДТ" в России".

Друзья, после вчерашнего прекрасного интервью Юрия Юлиановича многие СМИ решили "хайпануть" и вырвали из контекста слова ЮЮ о концертах в России – якобы, Шевчук заявил об их прекращении.

Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь! Не поддавайтесь панике, не унывайте! Добро победит!» – гласит заявление на страницах «ДДТ» в соцсетях.

Люди:
Юрий Шевчук

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