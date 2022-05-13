В Госсобрании выступили против проведения концерта рок-группы «Би-2» в Уфе

Ранее на концерте в Омске группа закрыла декорациями плакат «Za Россию», оставшийся после предыдущего мероприятия. Администрация площадки без какого-либо согласования прямо перед началом концерта начала демонтировать декорации группы.

После переговоров администрация заявила, что плакат закрывать нельзя, и группа отказалась от выступления.

Рустем Ахмадинуров в соцсетях выразил негодование по поводу того, что группа теперь планирует выступить в Уфе:

«С удивлением обнаружил афишу анонса концерта группы "Би-2" в Уфе. После скандальной отмены концерта этой рок-группы в Омске отношение к ней у меня изменилось.

Подобный демонстративный отказ от концерта это не только неуважение своих зрителей, но, по сути, означает неподдержку своей страны и потворствование нашим недругам».