Face в интервью Дудю рассказал о том, где и на какие деньги планирует жить после отъезда из России

Полное интервью можно посмотреть на канале «вДудь» (содержит нецензурную лексику).

«Мне кажется, Россия – это уже не осень, а какая-то ядерная зима. Еще все тяжелее стало, к сожалению. Лично я, как гражданин и русский человек, ощущаю какую-то гробовую медную тяжесть просто. Бархатная крышка гроба, вся в грязи... не знаю, как еще описать свои ощущения из-за того, что в стране происходит.

Жить буду на те же доходы, что и раньше. Со стриминга, с выступлений. Сейчас я очень радикально меняю курс своего творчества. Если раньше я хотел говорить с людьми на русском языке, то теперь хочу говорить на других языках, так, чтобы меня услышал и понял весь мир. Уже начал потихоньку что-то делать на английском.

Сейчас такие люди, как мы с тобой, должны на себя ответственность взять, съесть эту горькую пилюлю коллективной вины и ее как-то понять и показать всему миру, что есть другие русские, другие граждане России.

Довольно долгое время могу жить на сбережения, я очень грамотно распоряжаюсь накоплениями, нажитыми честным трудом. Их достаточно много для того, чтобы дать себе время все перестроить, перезагрузить и двигаться уже другой карьерой.

Сейчас я себя чувствую так же, как в те времена, когда жил в Уфе, не имел ничего, говорил, что у меня все будет, и мне никто не верил, а в итоге все получилось.

Где именно буду жить – пока не знаю, думаю то о Средиземном море, то о Штатах, то о Японии, то еще о чем-то. Цели – чтобы в идеале было солнце какой-то адекватное количество дней в году, чтобы было море или океан, климат», – сказал Face.