Группа «ДДТ» даст большой концерт в Уфе

В Уфе концерт состоится 18 мая на «Уфа-Арене» (Ленина, 114), начало – в 20.00.

Цена билетов варьируется от 900 до 3500 рублей.

На входе нужно будет показать сертификат о вакцинации (либо справку о наличии противопоказаний к вакцинации или о перенесенном заболевании) и паспорт.

В 2020 году «ДДТ» из-за пандемии отменили большой юбилейный концертный тур в честь сорокалетия группы. Единственное их крупное выступление за последнее время прошло в Уфе на День республики 11 октября. В прошлом году группа тоже решила отменить концерт на стадионе в Москве из-за коронавирусных ограничений.