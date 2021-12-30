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Музыка

Юрий Шевчук поздравил фанатов «ДДТ» с наступающим Новым годом (ВИДЕО)

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В новогоднем обращении Юрий Юлианович рассказал о новом альбоме и поделился большими планами группы на 2022-й год.

«Этот год был очень нервным. Мы славно поработали, записали новый альбом, который вы уже слышали, монтируем вторую часть.

Ну и, конечно, мы выжили благодаря краудфандингу и всем вам, которые помогли нашей группе окончательно не разложиться, не распасться на атомы.

Выпустили несколько клипов. Было очень мало концертов из-за этого коронавируса, но с другой стороны, мы надеемся, что следующий год будет более ударным. С первого февраля у нас запланированы уже концерты на следующий год. Надеюсь, там мы с вами увидимся», – сказал Юрий Шевчук.

«ДДТ» готовят новый альбом

Люди:
Юрий Шевчук

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