«ДДТ» готовят новый альбом

«Этот год мы начали с плодотворной работы, а именно с записи новых песен, одна часть из которых вошла в наш 21-й студийный альбом "Творчество в пустоте", а другая будет представлена в следующем.

Полгода мы искали звуки, слова, аранжировки, крутили ручки, меняли педали, комбики и усилители, рвали струны, тексты и ломали барабанные палочки. В общем, процесс был очень увлекательным, иногда нервным и напряжённым, временами спокойным, одним словом – творческим!» – написал Юрий Шевчук в Instagram.

На «Творчество в пустоте» из-за отсутствия концертов группа собирала деньги через краудфандинговую платформу. За сутки фанаты вложили в альбом почти шесть миллионов рублей, установив новый рекорд российского краудфандинга.