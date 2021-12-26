«ДДТ» готовят новый альбом

В 2021 году «ДДТ» прервали затянувшееся молчание несколькими синглами и большим релизом «Творчество в пустоте». Но запланированного и созданного материала оказалось очень много, так что, похоже, скоро мы увидим новый альбом от ветеранов российской рок-сцены.
instagram.com/ddt_band
«Этот год мы начали с плодотворной работы, а именно с записи новых песен, одна часть из которых вошла в наш 21-й студийный альбом "Творчество в пустоте", а другая будет представлена в следующем.
Полгода мы искали звуки, слова, аранжировки, крутили ручки, меняли педали, комбики и усилители, рвали струны, тексты и ломали барабанные палочки. В общем, процесс был очень увлекательным, иногда нервным и напряжённым, временами спокойным, одним словом – творческим!» – написал Юрий Шевчук в Instagram.
На «Творчество в пустоте» из-за отсутствия концертов группа собирала деньги через краудфандинговую платформу. За сутки фанаты вложили в альбом почти шесть миллионов рублей, установив новый рекорд российского краудфандинга.
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