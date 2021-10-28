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Музыка

Вышел альбом «ДДТ» «Творчество в пустоте»

Ветераны российской рок-сцены «ДДТ» выпустили 21-й студийный альбом. Он получился очень злободневным и социальным.

Альбом «Творчество в пустоте» уже доступен на Apple Music, Yandex Music, YouTube Music, Spotify, Deezer, «СберЗвук», VK Music, OK, Boom, NaviMusic, iTunes, Bandcamp, Beeline Music и SoundCloud, все ссылки тут.

Он насчитывает 12 песен, среди них – «Муха», клип на которую был опубликован ранее.

На этот альбом из-за отсутствия концертов собирала деньги через краудфандинговую платформу. За сутки фанаты вложили в альбом почти шесть миллионов рублей, установив новый рекорд российского краудфандинга.

Люди:
Юрий Шевчук

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