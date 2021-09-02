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В «обручальных наручниках» Morgenshtern и Дилары более 1500 бриллиантов

23-летний рэпер Алишер Моргенштерн и 21-летняя блогер Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу 31 августа, в последний день лета.

Во время церемонии Алишер надел на невесту маленькие символические наручники. Изделие выполнила компания Mozi Jewelry, которая занимается изготовлением эксклюзивных украшений для многих звезд. В частности, она же делала и знаменитую подвеску Morgenshtern с изображением кролика из Playboy.

  • instagram.com/mozi_j

  • instagram.com/mozi_j

  • instagram.com/mozi_j

  • instagram.com/mozi_j

«Обручальные наручники для Morgenshtern и Дилары. Украшения выполнены из белого золота и инкрустированы бриллиантами. Более 1 500 камней огранки "принцесса", "багет" и "круг"», – гласит описание от Mozi Jewelry.

О том, как прошла свадьба, вы можете почитать в нашем материале. В тот же день Алишер дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал об отношении к родному городу и о том, сколько зарабатывает на концертах, рекламе и корпоративах.

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