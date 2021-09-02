В «обручальных наручниках» Morgenshtern и Дилары более 1500 бриллиантов

«Обручальные наручники для Morgenshtern и Дилары. Украшения выполнены из белого золота и инкрустированы бриллиантами. Более 1 500 камней огранки "принцесса", "багет" и "круг"», – гласит описание от Mozi Jewelry.

О том, как прошла свадьба, вы можете почитать в нашем материале. В тот же день Алишер дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал об отношении к родному городу и о том, сколько зарабатывает на концертах, рекламе и корпоративах.