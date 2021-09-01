Morgenshtern рассказал о том, сколько зарабатывает на концертах, рекламе и корпоративах

Об отношении к Уфе: «Уфа – город великолепнейший, величайший. Там классная энергетика. Люди там счастливые, радостные и ни о чем не парятся. Поэтому, наверное, оттуда столько звезд и вырастает».

О том, какие языки знает: «Башкирский язык чуть-чуть знаю. Если кто-то будет рядом мне зла желать по-башкирски, то я это пойму. На английском могу свободно говорить. Все, что мне нужно закажу, расскажу, объясню. Спасибо большое моей школе, где английский был пять раз в неделю, и хочешь не хочешь – пришлось выучить.

О гонорарах за концерты и корпоративы: «Гонорар за концерт зависит от города. Сколько в Москве – я не знаю, но в регионе – примерно в районе трех-четырех миллионов рублей. А корпоративчик – там цена в евро, 60 тысяч евро. Это минимум, но я только начал, мы с каждым корпоратом поднимаем. Пока 60 тысяч евро – забирайте, потом не успеете. Самый большой гонорар – пока как раз 60 тысяч евро».

О том, сколько стоила самая дорогая реклама: «Сто миллионов рублей. Не буду говорить какая, ребята поймут».