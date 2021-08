Morgenshtern трижды упоминается в топ-20 самых популярных треков лета

В топ-20 наиболее прослушиваемых в России треков за это время Morgenshtern – единственный уфимец, но зато занимает сразу три строчки:

1. Джарахов, Markul – «Я в моменте»

2. Måneskin – I wanna be your slave

3. Måneskin – Zitti E Buoni

4. Måneskin – Beggin

5. Morgenshtern – Cristal & MOЁT (feat. Soda Luv, Blago white, OG Buda, Mayot) – Remix

6. Егор Крид – «Здравствуйте» (feat. OG Buda)

7. Dead Blonde – «Мальчик на девятке».

8. Morgenshtern – Aristocrat

9. HammAli & Navai – «Птичка»

10. Branya – «Пополам»

11. Miyagi & Andy Panda – «Патрон»

12. Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

13. Morgenshtern – Show

14. 10Age – «Нету интереса»

15. Dead Blonde – «Бесприданница»

16. 10Age – «Пушка»

17. Fem.love – «Фотографирую закат»

18. DVRST – Close Eyes

19. Minelli – Rampampam

20. Ooes — «Зима»