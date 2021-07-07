Манижа: «Мы в диком восторге от Уфы»

Российская участница «Евровидения-2021» Манижа поделилась первыми впечатлениями от Уфы, куда прибыла с концертом.
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instagram.com/manizha
«Мы в Уфе и мы в диком восторге от Уфы, здесь очень крутая погода и очень, очень, очень, очень вкусная еда», – сказала Манижа в Instagram.
В амфитеатре конгресс-холла «Торатау» Манижа шестого июля выступила в качестве хедлайнера четвертого дня Фольклориады.
До 10 июля каждый день будет заканчиваться выступлениями известных исполнителей:
7 июля – группа Plantec (Франция), Оркестр волынщиков Москвы;
8 июля - джипси-фолк-рок группа The Hatters;
9 июля – этно-рок группа Ulytau (Казахстан).
10 июля – хор имени М.Е. Пятницкого и Эмир Кустурица.
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