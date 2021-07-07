Манижа: «Мы в диком восторге от Уфы»

«Мы в Уфе и мы в диком восторге от Уфы, здесь очень крутая погода и очень, очень, очень, очень вкусная еда», – сказала Манижа в Instagram.

В амфитеатре конгресс-холла «Торатау» Манижа шестого июля выступила в качестве хедлайнера четвертого дня Фольклориады.

До 10 июля каждый день будет заканчиваться выступлениями известных исполнителей:

7 июля – группа Plantec (Франция), Оркестр волынщиков Москвы;

8 июля - джипси-фолк-рок группа The Hatters;

9 июля – этно-рок группа Ulytau (Казахстан).

10 июля – хор имени М.Е. Пятницкого и Эмир Кустурица.