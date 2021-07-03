Thomas Mraz разбирает текст песни «Пол это лава» (ВИДЕО)

Уфимский музыкант Алмас Гатауллин, он же Thomas Mraz, в шоу разобрал текст песни «Пол это лава», которая вошла в мини-альбом «9 Воскресений» в 2018 году.

У этого альбома интересная история: будучи участником лейбла Oxxxymiron Booking Machine, Алмас отправился в концертный тур The Floor Is Lava и в рамках этого тура каждое воскресенье выпускал по одному синглу, которые в итоге образовали EP.

Кроме того, Thomas Mraz рассказал о том, как подходит к написанию текстов:

«Если бы я не занимался музыкой и у меня реально был бы выбор, я хотел бы заниматься наукой. Поэтому когда я пишу песни и сильно вдохновлен, всегда стараюсь читать какую-то литературу, чтобы писать по факту», – сказал Алмас в эфире.