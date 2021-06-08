Флорида Чантурия снялась в новом клипе Little Big

Флорида Чантурия родилась и выросла в Белорецке, после чего переехала в Санкт-Петербург. В 2016 году она начала выступать в составе группировки «Ленинград», заменив ушедшую вокалистку Алису Вокс.

Сейчас, когда «Ленинград» уже прекратила концертную деятельность, Чантурия участвует в проектах Little Big Family: в прошлом году она выступала в роли бэк-вокалистки в песне Uno, с которой группа должна была отправиться на «Евровидение», и снялась в клипе Hypnodancer.

Ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» Флорида рассказала о своем детстве, переезде, начале музыкальной карьеры и о том, как попала в Little Big.