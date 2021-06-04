Сергей Шнуров: «Хочу прописаться в Уфе»

«Я хочу на самом деле прописаться в Уфе. Потому что все великие сейчас рок-музыканты прописаны в Уфе – Земфира, Morgenshtern, Юрий Шевчук... ну и я тоже хочу. Может, это поможет. В Москве пока не прописался, потому что из Москвы нет великих музыкантов», – сказал Сергей Шнуров.

Стоит отметить, что Шнуров и сам не понаслышке знаком с музыкальными талантами Башкортостана: бэк-вокалистка его группы «Ленинград» Флорида Чантурия родилась и выросла в Белорецке.

Сегодня «Ленинград» уже фактически прекратила концертную деятельность: в 2020 году группа собиралась воссоединиться ради двух выступлений в Калифорнии, но этим планам помешала пандемия.