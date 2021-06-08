«Лауд» и Lovanda выступят на «Электролете» в Уфе

«Электролето» состоится 18 и 19 июня на летней сцене на крыше «Мечты» (Мустая Карима, 6 к1) и в самом клубе.

Ивент поделен на два дня неспроста: у каждой части будет свой характер. Пятница, 18 июня – про любовь к хаус-ритму.

Выступают: «Лауд» с новым альбомом, дуэт Lovanda, московский хаус-функционер Андрей Алгоритмик, уфимский саунд-продюсер Emosplash и другие представители жанра.

Суббота, 19 июня – день хип-хопа. Выступят Kreem, битмейкер «Ковш», впервые в Уфе даст живой концерт «Кассета».

В оба дня вечеринка начнется в 17.00 и завершится в 6.00. Вход платный, 18+.