Концерт Элджея в Уфе отменен

«Концерты в Уфе, Екатеринбурге и Перми отменяются по вине организатора. За возвратом денежных средств обращайтесь в места приобретения билетов. Новые даты – скоро», – написал Элджей в Instagram.

Концерт должен был состояться 14 мая в «Тинькофф Холле», заявлений касательно отмены от организаторов не поступало, сторона артиста заявляет, что они не выполнили условия договора. Ранее под давлением околоправительственной организации под названием «Лига безопасного интернета», занимающейся цензурированием всего и вся, был отменен концерт Morgenshtern в Санкт-Петербурге.

14 мая Элджей выпустил сингл Bart Simpson, который звучит как заправский поп-панк: похоже, это новый тренд среди рэперов, так как в последнее время многие из них обращаются к легкому гитарному звучанию начала нулевых.