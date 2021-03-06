Уфимская группа вошла в плейлист Yandex Music «Новые инди-хиты»

В плейлист Yandex Music «Новые инди-хиты» включена песня уфимской группы «Где Фантом?» «Я тебя люблю» – по соседству с хитами Bad Child, Twenty One Pilots, Rina Sawayama и Aurora.

«Где Фантом?» – это молодая уфимская постпанк-группа, недавно ставшая финалистом фестиваля актуальной музыки в Екатеринбурге.

Вокалист «Где Фантом?» – художник Артем Новоселов, о котором вы можете прочитать в нашем материале «30 молодых героев из Уфы, о которых скоро будут говорить все».