Вышел клип Face «Плачу»

Трек «Плачу» вошел в мини-альбом «Жизнь удалась», релиз которого состоялся в феврале. В прошлом году Face выпустил клип на трек «Рэйман», который также был в составе альбома.

Ранее Face говорил о том, что занят написанием альбома «Искренний», который, по его словам, покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене. Выход альбома запланирован на 2021 год.

«Мой следующий альбом – это лучшее, что я когда-либо делал. Не могу дождаться выпустить альбом и поехать в тур», – писал Иван в Instagram.