В клипе «Рэйман» Face предстал в новом образе (видео)

«Да, я свел татуировки», – подписал Face анонс клипа в Instagram. Правда это или нет – судить трудно, еще седьмого декабря татуировки были на месте.

Трек «Рэйман» вышел 15 декабря, тогда же Иван анонсировал скорый выпуск клипа. Это четвертый сингл Face в 2020 году.

В последнее время Face занят написанием альбома «Искренний», который, по его словам, покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене. Выход альбома запланирован на 2021 год.