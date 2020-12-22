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В клипе «Рэйман» Face предстал в новом образе (видео)

В деловом костюме, без больших татуировок на лице и с книгой: уфимский рэпер Иван Дремин, он же Face, в своем новом клипе окончательно избавился от имиджа бунтующего подростка.

«Да, я свел татуировки», – подписал Face анонс клипа в Instagram. Правда это или нет – судить трудно, еще седьмого декабря татуировки были на месте.

Трек «Рэйман» вышел 15 декабря, тогда же Иван анонсировал скорый выпуск клипа. Это четвертый сингл Face в 2020 году.

В последнее время Face занят написанием альбома «Искренний», который, по его словам, покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене. Выход альбома запланирован на 2021 год.

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