Morgenshtern может представить Россию на «Евровидении»

Шорт-лист претендентов на «Евровидение-2021» от России оказался в распоряжении издания Super.

По данным журнала, группа Little Big, выступившая на «Евровидении» в 2020 году, под большим вопросом, так как музыканты пока не могут подобрать достойный материал.

В шорт-листе – уфимский рэпер Morgenshtern, дуэт из Москвы #2Маши, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев, Niletto и Егор Крид. Участника выберут зрительским голосованием восьмого марта.

Из-за пандемии «Евровидение» пройдет в урезанном формате: сократят количество присутствующих журналистов и, возможно, не будет зрителей.