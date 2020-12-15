Face выпустил трек «Рэйман»

Уфимский рэпер Иван Дремин выпустил четвертый сингл в 2020 году: «Рэйман» звучит легко и без претензий, но наверняка понравится поклонникам творчества Face.
Трек «Рэйман» можно скачать или послушать на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.
За несколько часов он поднялся на третью строчку чарта BandLink. Также Face анонсировал скорый выход одноименного клипа: релиз состоится 22 декабря.
В последнее время Иван занят написанием альбома «Искренний», который, по его словам, покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене. Выход альбома запланирован на 2021 год.
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