Face выпустил трек «Рэйман»

Трек «Рэйман» можно скачать или послушать на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.

За несколько часов он поднялся на третью строчку чарта BandLink. Также Face анонсировал скорый выход одноименного клипа: релиз состоится 22 декабря.

В последнее время Иван занят написанием альбома «Искренний», который, по его словам, покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене. Выход альбома запланирован на 2021 год.