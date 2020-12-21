Thomas Mraz рассказал о том, как создавался трек «Не знал» – ремейк песни Филиппа Киркорова

Первоначально трек «Не знал» был доступен только на Spotify, недавно срок эксклюзивного контракта истек, и теперь его можно скачать или послушать еще в Apple Music, Boom, VK Music, Spotify, Yandex Music и YouTube Music – все ссылки тут.

«Как-то в Уфу к нам приезжали OG Buda и Obladaet (известные хип-хоп-исполнители из Тюмени и Иркутска – прим. ред.), и мы договорились встретиться и пойти на студию после концертов.

В итоге там мы зависли на всю ночь, фристайлили и экспериментировали. Было очень много народу, из-за этого поначалу работа не шла, но затем, когда самая громкая половина уехала, работа пошла как по маслу. Тогда же на студии присутствовал крутой битмейкер и музыкант – Rami из коллектива "Лауд" – и он нам предложил свой бит. Шикарная работа, чем-то напоминает Джастина Тимберлейка, Timbaland.

Мы начали фристайлить, и так получилось, что я подошел к микрофону и сначала какие-то строчки сходу выдавал, а потом перестроился и начал петь песню "Жестокая любовь" Филиппа Киркорова, и это все как-то собралось воедино и получился такой наполовину кавер, наполовину ремикс и наполовину новый трек.

Говорят, что 2020 год был годом ковида и ремейков. Вообще очень тяжелый год, и мне кажется, для музыки тоже, учитывая, сколько мы по всему миру сделали ремейков, ничего нового не прет», – рассказал Алмас.