Группа «ДДТ» выступит на новогоднем квартирнике «У Маргулиса»

Квартирники проводятся в ночь с 31 декабря на первое января (начало – около 0.15), посмотреть записи прошлых шоу можно в архиве телеканала «НТВ».

Известно, что, помимо «ДДТ», на шоу в этот раз выступят также «Город 312», Пелагея и Александр Розенбаум, полный состав еще не анонсирован.

«Нам, группе "ДДТ", нравится атмосфера на "Новогоднем Квартирнике" и то, что на нем звучит настоящая музыка, никаких фонограмм, никакого обмана. Это славная традиция, которую из года в год продолжает Евгений Маргулис в своих передачах. Музыка – дело живое! Это бесспорно. И "Новогодний Квартирник" – для людей! Именно поэтому он отличается от всех других новогодних программ. Да здравствует живая музыка и живые люди! С наступающим Новым Годом!» – прокомментировали анонс участия в группе.