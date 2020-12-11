Thomas Mraz фристайлит в шоу «Создай за 600 секунд» (видео)

Уфимскому музыканту Thomas Mraz достались следующие условия: жанр – lo-fi hip-hop, тема – «ты мой вирус», инструмент – детские барабаны.

Вместе с командой шоу Алмас записал музыку, набросал текст и выдал трек, который, судя по комментариям под видео на YouTube, понравился зрителям.

Это уже не первый раз, когда Thomas Mraz проявляет талант к импровизации: в августе 2020 года он практически без перерывов фристайлил 25 минут в шоу «Три кота».