Певица Мариинского театра записала бэк-вокал для трека Thomas Mraz – Million

«Бэки родились в голове сразу, как только я услышала этот трек. 30 минут на студии и готово», – написала Дарья Пронина в Instagram.

Фит Thomas Mraz и SP4K Million вышел в 2016 году в составе альбома SP4K Mouse House.

Дарья Пронина – выпускница Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Это не первое ее обращение к российскому рэпу: в 2019 году она приняла участие в осовремененной постановке отрывка из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки», в которую добавили строчки Oxxxymiron и отсылки к биографии Хаски.

Заглавное фото: Илья Власенко