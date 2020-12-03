Face рассказал, когда выйдет его следующий трек

В Instagram Face написал: «"Рэйман" ??/12/20», то есть трек выйдет до конца декабря. Ранее он выложил в сеть сниппет (отрывок трека) Rayman (в ролике выше).

В последнее время Иван занят написанием альбома, который, по его словам, покажет всем, кто самый талантливый на российской хип-хоп-сцене.

«Мой следующий альбом – это лучшее, что я когда-либо делал. Не могу дождаться выпустить альбом и поехать в тур», – заинтриговал Face фанатов в конце ноября.

Дата выхода альбома пока неизвестна. Если релиз состоится в 2020 году, то это будет четвертый год подряд, когда Face выпускает студийные альбомы.