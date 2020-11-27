Musume выпустили альбом «Мусумэ»

Альбом «Мусумэ» можно скачать или послушать на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, Deezer и Yandex Music, все ссылки тут.

«Восемь месяцев назад была написана всего одна песня для альбома «Мусумэ». Да, ребята, всего одна! Но жгучее желание выпуститься в 20-м году затуманивало мозг.

Изначально отталкивались от простой арифметики – две песни в месяц и уложимся. На альбоме – 15 штук, но расчеты подвели... В итоге их было написано 20! Да! Пять "ушли в стол", так как выпадали из общего ряда и приходилось начинать все с чистого листа.

А еще репетиции, фотосессии, съемки клипов. Короче, на это еще минус месяц, итого в чистом остатке 20 песен за семь месяцев. И вот альбом готов! А насколько он получился хорошим – решать вам», – написал в Instagram участник дуэта Руслан Север.

Ранее Адель обещала после выпуска альбома отправиться в тур, как только появится возможность.