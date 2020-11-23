Thomas Mraz в шоу MTV Gang (видео)

Съемки выпуска проходили в Москве. Алмас Гатауллин недавно отметился релизом альбома Emotional-8 Deluxe, который он и команда The Ghosts готовили около года. Этот проект – переосмысление своих старых песен, ранее не публиковавшихся на стриминговых платформах.

В альбом вошли 11 треков, в том числе фиты с ЛСП, Tveth и Basic Boy. Ранее Thomas Mraz писал о том, что бит к треку Blunt ему бесплатно написала девушка-морпех из Техаса.

Алмас Гатауллин – бывший участник музыкальных объединений Dopeclvb и YungRussia, включавших многих известных российских исполнителей. В 2017 году он был подписан лейблом Booking Machine, который на тот момент возглавлял Oxxxymiron. В начале марта текущего года стало известно, что он вместе с другими уфимскими рэперами покинул лейбл и решил развивать карьеру самостоятельно.