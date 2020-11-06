Thomas Mraz и The Ghosts выпустили трек Hate

Трек Hate уже доступен на Apple Music, VK Music, Yandex Music, YouTube Music, Spotify и Boom, все ссылки тут.

«Я пережил разные формы ненависти с момента выхода первой версии Hate. Я тонул в ней, злился и бунтовал, ловил от нее кайф, пока не понял, что ненавидящий сам себе отравляет жизнь, лишает себя возможности творить и исполнять свое предназначение. Пока мы перезаписывали Emotional-8, я увидел, насколько глубже, взрослее и объемнее эта песня, чем гнев озлобленного влюбленного парня. Ведь она о том, сколько людей вокруг тонут в своей ненависти по разным причинам каждый день, как она застилает глаза, и насколько сложно ее вылечить даже самым мощным чувством на земле – любовью. И как многие рискуют не вернуться из ее потока?

Я очень отчетливо помню, как писал этот трек: сидя в автобусе, я увидел воздушный шарик в небе, и от него появилась первая строчка. Пока я доехал до нужной остановки, Hate был готов целиком», – рассказал Алмас в Instagram.

В альбом войдут песни, ранее не публиковавшиеся на стриминговых платформах, в том числе Neon Clouds и Houston. Релиз Emotional-8 Deluxe запланирован на 20 ноября.