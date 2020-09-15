Face снимает клип в Уфе

О намерении приступить к съемкам нового клипа Face сообщил несколько дней назад: «На следующей неделе снимаю клип, дропну в октябре. Лады?» – написал Дремин в Instagram 11 сентября.

Подробности пока неизвестны. Последний раз Иван Дремин отметился синглом «Надежда» в начале июля. Несмотря на дисс в адрес Morgenshtern, комментаторы заметили, что стиль Face полностью изменился и «повзрослел».

Однако в целом трек остался практически незамеченным и набрал менее миллиона просмотров на YouTube.

Face приезжал в Уфу в августе и выложил в соцсети фото с отцом, но после этого вернулся в Москву.