Рената Литвинова опубликовала фото с Земфирой: «Готовимся к альбому»

«Готовимся к альбому Земфиры», – подписала Рената это фото. Это будет первый альбом Земфиры с 2013 года.

В начале сентября Земфира выступала на фестивале Stereoleto, где высказалась о выпуске альбома: «Альбом выйдет вот прям уже совсем скоро». Ранее в этом году она пообещала также, что проедет по стране с туром.

Точная дата релиза пока неизвестна. На официальном сайте Земфиры уже пару недель вращается значок загрузки.