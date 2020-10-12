Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова запостила в Instagram фото с уфимской певицей Земфирой, которое, возможно, украсит обложку нового релиза.
Рената Литвинова опубликовала фото с Земфирой: «Готовимся к альбому»
«Готовимся к альбому Земфиры», – подписала Рената это фото. Это будет первый альбом Земфиры с 2013 года.
В начале сентября Земфира выступала на фестивале Stereoleto, где высказалась о выпуске альбома: «Альбом выйдет вот прям уже совсем скоро». Ранее в этом году она пообещала также, что проедет по стране с туром.
Точная дата релиза пока неизвестна. На официальном сайте Земфиры уже пару недель вращается значок загрузки.
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