Уфимская рок-певица и композитор Земфира Рамазанова выступила в Санкт-Петербурге на фестивале Stereoleto-2020.
Выступление Земфиры на фестивале Stereoleto (видео)
Любительская запись выступления опубликована на фанатском YouTube-канале.
Земфира исполнила песни «Без шансов», «Жить в твоей голове», «Почему?», «Искала», «П.М.М.Л.», «Хочешь?» и другие хорошо известные фанатам хиты.
Кроме того, она снова высказалась о выпуске первого с 2013 года альбома: «Альбом выйдет вот прям уже совсем скоро». Ранее в этом году она пообещала также, что проедет по стране с туром.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.