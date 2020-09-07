Выступление Земфиры на фестивале Stereoleto (видео)

Любительская запись выступления опубликована на фанатском YouTube-канале.

Земфира исполнила песни «Без шансов», «Жить в твоей голове», «Почему?», «Искала», «П.М.М.Л.», «Хочешь?» и другие хорошо известные фанатам хиты.

Кроме того, она снова высказалась о выпуске первого с 2013 года альбома: «Альбом выйдет вот прям уже совсем скоро». Ранее в этом году она пообещала также, что проедет по стране с туром.