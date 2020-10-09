«Я на районе стал богатым», – сообщает уфимский рэпер Иван Дремин в своем новом треке. Это уже второй трек от Face за последнюю неделю.
Face выпустил трек «Просто»
Песня, получившая название «Просто», уже доступна на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.
Клип на нее, фрагмент которого показан выше, снимался в Уфе в сентябре. Полная версия еще не вышла, Иван обещал дропнуть его в октябре.
Седьмого октября он выпустил короткий трек «Пусси», не вызвавший особого ажиотажа среди фанатов: за два дня его послушали чуть больше 70 тысяч раз на YouTube. По словам артиста, он не собирался выпускать тот трек, но на этом настояла его девушка – российская блогерша Марьяна Ро.
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