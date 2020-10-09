Face выпустил трек «Просто»

Песня, получившая название «Просто», уже доступна на Apple Music, VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.

Клип на нее, фрагмент которого показан выше, снимался в Уфе в сентябре. Полная версия еще не вышла, Иван обещал дропнуть его в октябре.

Седьмого октября он выпустил короткий трек «Пусси», не вызвавший особого ажиотажа среди фанатов: за два дня его послушали чуть больше 70 тысяч раз на YouTube. По словам артиста, он не собирался выпускать тот трек, но на этом настояла его девушка – российская блогерша Марьяна Ро.