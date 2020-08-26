Земфира отмечает 44-летие

С днем рождения Земфиру поздравила ее давняя подруга – светская львица и режиссер Рената Литвинова. В Instagram Рената опубликовала фрагмент клипа на песню «Земфира» из одноименного альбома 1999 года.

В 2020 году Земфира выпустила сингл «Крым», после чего заявила, что записывает первый с 2013 года альбом, и пообещала устроить тур.

Также недавно стало известно, что 26 ноября состоится премьера драмы «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, саундтрек для которой написала Земфира.